Путин выступил против политизации спорта

Президент России Владимир Путин накануне старта Олимпийских игр в Пекине высказался о политике в спорте, а также об употреблении спортсменами запрещенных веществ — допинга, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением», — отметил президент в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте президента.

Также российский лидер заявил, что Россия осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.