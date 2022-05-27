Netflix перестал работать в России без VPN-сервисов

Видеосервис Netflix стал недоступен пользователям из России без подключения к VPN-сервисам, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее", - говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в мобильное приложение.

Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям.

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.

В начале марта Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.