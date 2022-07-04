Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы

БАКУ /Trend/ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение своей сухопутной границы, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.

Об этом, как передает в понедельник Trend со ссылкой на российские СМИ, сообщили журналистам в Оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.