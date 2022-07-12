Путин совершит визит в Иран

БАКУ/Trend/ - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Иран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств - гарантов астанинского процесса", - сказал представитель Кремля, уточнив, что визит состоится 19 июля.

Песков добавил, что состоится встреча Путина с президентами Ирана и Турции.