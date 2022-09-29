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Ситуация у КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии нормализовалась

Россия Материалы 29 сентября 2022 17:25 (UTC +04:00)
Ситуация у КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии нормализовалась

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Ситуация на российско-грузинской границе у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии нормализовалась, очереди желающих пересечь границу пешком нет, машины за 2 км выстроены в один ряд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что скорость движения колонны существенно увеличилась.

29 сентября КПП "Верхний Ларс" посетил министр МВД по Республике Северная Осетия - Алания Андрей Сергеев, который провел совещание с представителями профильных ведомств, в том числе с участием Росгвардии, погрануправления, таможенной службы, ГИБДД.

До совещания глава республиканского МВД осмотрел временный городок МВД на территории таможенного терминала, где и прошло совещание.

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