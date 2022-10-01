В России за сутки выявили 33 186 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 186, летальных исходов из-за ковида - на 103. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 37 286 случаев заражения и 106 смертей, всего с начала пандемии - 21 018 942 и 387 372 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 52 628 против 61 225 днем ранее, до 20 093 616.

За сутки в России госпитализировали 2 644 заболевших ковидом против 2 723 днем ранее (снижение на 2,9%). Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах и уменьшилось в 41, еще в девяти ситуация осталась без изменений.