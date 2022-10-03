В России за сутки выявили 24 158 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 158, летальных исходов из-за ковида - на 91. Об этом журналистам сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 30 085 случаев заражения и 96 смертей, всего с начала пандемии - 21 073 185 и 387 559 соответственно.

Число случаев выздоровления после ковида увеличилось за сутки на 35 294 против 46 992 днем ранее - до 20 175 902.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 30,32%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 24%. Увеличение числа госпитализаций произошло в девяти регионах. Заболеваемость выросла в 34 и снизилась 51 регионе, следует из данных штаба.