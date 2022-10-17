Два человека погибли в результате падения самолета в России (ВИДЕО) (Обновлено)

В Ейске при падении самолета, по уточненным данным, пострадали 19 человек. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС в понедельник источник в медицинских службах. Ранее сообщали о 15 пострадавших и двух погибших.

По данным медицинских служб, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в понедельник в черте города Ейска. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. Пожар охватил все девять этажей жилого дома, эвакуированы 100 человек. Площадь пожара в здании, по данным экстренных служб, составляет 2 тыс. кв. м.

21:21 (GMT+4) В городе Ейск в России при падении самолета погибли два человека, еще 15 пострадали. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске", - говорится в сообщении.