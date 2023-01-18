Как можно проводить в Москве концерты ансамбля, названного в честь нациста Нжде? - Гия Саралидзе в эфире "Россия 1" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Российский журналист Гия Саралидзе выступил с жесткими высказываниями против популяризации военного преступника, фашиста Гарегине Нжде, идеи которого до сих пор разделяют армянские националисты.

Как сообщает Trend, выступая в среду в эфире телеканала "Россия 1", Саралидзе отметил, что к таким вопросам надо относиться внимательнее.

«Я в интернете увидел какой-то концерт у нас тут в Москве 29 мая ансамбля, который называется «Нжде». Ну понимаете? А как это возможно? Если кто не знает, Нжде – это примерно Власов [Андрей Власов - советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону нацистской Германии]. Если бы вдруг вы узнали бы, что в Москве будет проходить какой-нибудь сводный хор имени Власова. Как это возможно? У нас в столице сейчас в то время, которое мы переживаем. Мне кажется, что это недопустимо», - сказал он.