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Как можно проводить в Москве концерты ансамбля, названного в честь нациста Нжде? - Гия Саралидзе в эфире "Россия 1" (ВИДЕО)

Россия Материалы 18 января 2023 17:22 (UTC +04:00)
Как можно проводить в Москве концерты ансамбля, названного в честь нациста Нжде? - Гия Саралидзе в эфире "Россия 1" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Российский журналист Гия Саралидзе выступил с жесткими высказываниями против популяризации военного преступника, фашиста Гарегине Нжде, идеи которого до сих пор разделяют армянские националисты.

Как сообщает Trend, выступая в среду в эфире телеканала "Россия 1", Саралидзе отметил, что к таким вопросам надо относиться внимательнее.

«Я в интернете увидел какой-то концерт у нас тут в Москве 29 мая ансамбля, который называется «Нжде». Ну понимаете? А как это возможно? Если кто не знает, Нжде – это примерно Власов [Андрей Власов - советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны перешедший на сторону нацистской Германии]. Если бы вдруг вы узнали бы, что в Москве будет проходить какой-нибудь сводный хор имени Власова. Как это возможно? У нас в столице сейчас в то время, которое мы переживаем. Мне кажется, что это недопустимо», - сказал он.

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