В России выявили 7 030 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 030, летальных исходов из-за ковида - на 34. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 116 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии - 22 803 875 и 398 041 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 414 против 7 409 днем ранее - до 22 196 590.

За сутки в России госпитализировали 958 заболевших ковидом против 1 108 днем ранее (снижение на 13,5%). Число госпитализаций увеличилось в 25 регионах и уменьшилось в 46, еще в 14 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 927 против 977 днем ранее - до 3 500 607. Умерли восемь заболевших (днем ранее - восемь, всего с начала пандемии - 48 633). Количество выздоровевших возросло на 932 и составило 3 310 346.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 574 случая заражения и 571 случай выздоровления, всего с начала пандемии - 1 934 954 и 1 890 861 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на семь, до 37 565.