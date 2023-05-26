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В России произошел взрыв в здании

Россия Материалы 26 мая 2023 07:50 (UTC +04:00)
В России произошел взрыв в здании

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Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре, зафиксировано повреждение здания, пострадавших предварительно нет, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил в свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов, в результате ЧП повреждены офисное здание и жилой дом.

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