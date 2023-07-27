В Москве зафиксировали рекордное количество осадков с 1894 года

БАКУ /Trend/ - В среду в Москве было зафиксировано рекордное количество осадков - до 46 мм, передает Trend.

Этот ливень стал самым сильным с конца XIX века. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, был установлен в 1894 году и составлял 42,5 мм.

Особенно большое количество осадков было зафиксировано в Можайском районе ЗАО.

Прогнозы синоптиков указывают на то, что сильные дожди будут продолжаться в ближайшие дни, поэтому городские службы остаются в режиме повышенной готовности. Также отмечается возможность сильных порывов ветра, поэтому жителям рекомендуется быть предельно внимательными на улицах.