БАКУ /Trend/ - В Москве в 50-этажном здании "IQ-квартала" произошел взрыв, передает Trend.

Взрыв произошел на 5-6 этаже 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2, что привело к повреждению остекления. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет, и пожар не возник.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что после происшествия башня "IQ-квартала" была эвакуирована.

Ранее силовые структуры информировали о том, что на западе Подмосковья успешно отразили атаку двух беспилотников. Некоторые очевидцы также сообщали о звуках взрыва на западе Москвы.