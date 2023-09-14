Российская авиакомпания планирует запустить рейсы на китайский Хайнань

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить рейсы на китайский остров Хайнань до конца текущего года, сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, передает Trend.

По его словам, что компания ожидает разрешения и получения слотов для этих рейсов, и надеется запустить их в 2023 году. Главным ограничивающим фактором для открытия этих рейсов является отсутствие действующего безвизового туристического обмена с Китаем.

Ранее в августе сообщалось, что "Аэрофлот" получил разрешения на выполнение рейсов на остров Хайнань, включая город Санья, из нескольких городов России, включая Москву, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и Хабаровск.