Началась эвакуация российских граждан из сектора Газа

БАКУ /Trend/ - МЧС России совместно с российскими дипломатами приступило к эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно информации, граждане России уже проходят через пункт пропуска.

"В течение недели оперативная группа МЧС России работала над согласованием маршрутов и процедур эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. В настоящее время через пункт пропуска проходят граждане Российской Федерации, пожелавшие покинуть зону конфликта", - отметили в министерстве.