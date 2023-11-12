Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Началась эвакуация российских граждан из сектора Газа

Россия Материалы 12 ноября 2023 15:05 (UTC +04:00)
Началась эвакуация российских граждан из сектора Газа

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - МЧС России совместно с российскими дипломатами приступило к эвакуации мирного населения из сектора Газа.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно информации, граждане России уже проходят через пункт пропуска.

"В течение недели оперативная группа МЧС России работала над согласованием маршрутов и процедур эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. В настоящее время через пункт пропуска проходят граждане Российской Федерации, пожелавшие покинуть зону конфликта", - отметили в министерстве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости