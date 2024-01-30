МИД России решительно осудил осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

БАКУ /Trend/ - Российская Федерация осуждает осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь", - скаала она.

Захарова считает, что такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и её роли на Южном Кавказе.

"Глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады, мы не допустим. В связи с вопиющим преступлением взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, включая Следственный комитет Российской Федерации, который возбудил уголовное дело по факту данного акта вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение. Отфиксировали, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство", - добавила она.

Отметим, что в соцсетях появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда.

В первом видео можно заметить, как армянский вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".