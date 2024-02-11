Россия предоставила Беларуси скидку на железнодорожные перевозки

БАКУ /Trend/ - Российская Федерация предоставила Беларуси скидки на осуществление железнодорожных перевозок по коридору Север — Юг и в направлении порта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Белоруссии, передает Trend.

В ведомстве подчеркнули, что в 2023 году активно велась работа по снижению затрат белорусских экспортеров при доставке железнодорожным транспортом.

Минску удалось достичь с Москвой договоренности об установлении скидок в размере 10-40% на ж/д перевозки по маршрутам международного транспортного коридора Север — Юг, а также по направлению порта в Санкт-Петербурге, добавили в Минтрансе.

До этого заместитель генерального директора РЖД Олег Тони заявил, что Россия и Беларусь ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск.

Он также сообщил, что завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург. А для проекта ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону – Адлер в увязке с международным транспортным коридором «Центр – Юг» разработаны обоснования инвестиций, трасса внесена в схему территориального планирования.

Ранее в РЖД раскрыли сроки создания высокоскоростного поезда нового поколения.