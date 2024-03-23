В Москве и других регионах России введены дополнительные меры антитеррористического характера - Владимир Путин

БАКУ /Trend/ - В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с террористическим актом в "Крокус Сити холле".

По словам В.Путина, что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее - все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны.

"Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами", - сказал он.

Напомним, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133, пострадали более 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Пока обнародованы имена 41 погибшего в ходе теракта в "Крокус Сити Холле".

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