БАКУ/Trend/ - Во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в соцсети представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Шереметьево» - написал он.

Стоит отметить, что ранее были введены ограничения в аэропортах Жуковский, Домодедово, Стригино, Туношна.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети, что сбито 73 беспилотника, летевших на Москву.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», - написал он.

Собянин добавил, что соответствующие службы работают на месте.