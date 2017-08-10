В Турции задержан россиянин-член ИГ

10 августа 2017 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана задержан россиянин Ринат Бакиев, являющийся членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишут в четверг турецкие СМИ.

Бакиев был задержан при попытке посадить дрон, вылетевший с военно-воздушной базы «Инджирлик».

О других деталях не сообщается.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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