Основная заслуга правящей партии - развитие экономики Турции – эксперт

БАКУ /Trend/ - Основная заслуга правящей Партии справедливости и развития (ПСР) перед Турцией - это развитие экономики страны, сказал Trend турецкий журналист, колумнист ряда газет Кэнан Ясан.

По его мнению, до прихода к власти ПСР экономика Турции находилась в плачевном состоянии.

«ПСР в течение 16 лет смогла поднять экономику Турции на мировой уровень», - сказал Ясан.

Эксперт считает, что с начала правления ПСР в социальной сфере Турции были проведены значительные изменения в интересах граждан страны.

«Еще одна заслуга ПСР в том, что после ее прихода к власти в стране значительно выросли показатели демократии и прав человека», - отметил Ясан.

По его словам, до правления ПСР в Турции у определенной группы граждан, в том числе у консерваторов, были серьезные проблемы.

«Одна из этих проблем была связана с тем, что женщины в Турции в головном мусульманском уборе на могли получать образование, что приводило к серьезной поляризации в стране», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Турции отмечают годовщину со дня основания правящей партии

Напомним, что ПСР была создана 14 августа 2001 года.

В ноябре 2002 года ПСР пришла к власти, набрав на парламентских выборах 34,28 процента голосов избирателей. В тот период парламентом был избран на пост президента Абдулла Гюль.

В 2003 году нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был избран депутатом от провинции Сиирт.

15 марта Эрдоган стал премьер-министром Турции.

10 августа 2014 года Эрдоган стал первым президентом страны, который был избран народом, так как до этого президента избирал парламент страны.

22 мая 2016 года после отставки премьера Ахмета Давутоглу премьером был назначен Бинали Йылдырым.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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