США должны определиться с выбором союзника - глава МИД Турции

15 января 2018 23:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Вашингтон сделать четкий выбор в вопросе дальнейшей политики в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

"США должны выбрать союзника. На чьей стороне Вашингтон: союзников или террористических организаций?", - сказал глава турецкой дипломатии.

По словам Чавушоглу, Турция полна решимости предпринять, все необходимые шаги для устранения угроз национальной безопасности.

"Нас не беспокоит, кто именно стоит за угрозами в отношении Турции - США либо какая-либо другая страна. Анкара предпримет все необходимые шаги", - сказал министр.

По его словам, Турция будет бороться с террористами YPG с той же решимостью, что и с РПК. "Мы будем бороться с террористами YPG в Африне, на восточном берегу реки Евфрат, в любом другом месте. Это вопрос национальной безопасности Турции", - подчеркнул министр.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что США не вправе выступать с заявлениями от имени всей Международной коалиции по борьбе с ИГ так, как и Турция входит в эту коалицию.

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