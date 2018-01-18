Главы разведки и Генштаба Турции проведут переговоры в Москве

18 января 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава разведки Турции Хакан Фидан и глава Генштаба Хулуси Акар проведут переговоры с российскими коллегами, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что Фидан и Акар сегодня отбыли в Москву.

Ожидается, что стороны обсудят ожидаемые военные операции в сирийском городе Африн против PYD и YPG.

О других деталях визита не сообщается.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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