Анкара намерена завершить операцию в Африне в кратчайшие сроки - Эрдоган

21 января 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара рассчитывает завершить операцию «Оливковая ветвь» в Африне в кратчайшие сроки. Об этом в воскресенье сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Бурса, сообщают турецкие СМИ.

«Сухопутная операция [в Африне] продолжается, и мы не намерены останавливаться. Сегодня узнал, что террористическая организация KCK и Демпартия народов (ДПН) призывают народ выйти на улицы. Сейчас они проводят конгресс в провинции Диярбакыр, но к ним практически никто не присоединился. Хочу сообщить, что мы следим за каждым вашим шагом, и силы безопасности Турции будут преследовать вас, где бы вы ни находились», - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, Турция проводит операцию против тех, кто атакует ее приграничные районы, и это ее национальная позиция.

«КСК и Демпартия народов, призывающие людей выйти на улицы, пытаются нанести удар по Турции изнутри. Турция уничтожает террористов в горах и точно так же будет преследовать КСК и ДПН», - отметил Эрдоган.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. ВС Турции нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

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