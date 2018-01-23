ВС Турции открыли новый фронт в Сирии

23 января 2018 05:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающейся в регионе Африн на севере Сирии операции «Оливковая ветвь» турецкая армия открыла новый фронт, начав продвижение в сторону Африна через населенный пункт Азез. Об этом во вторник сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, турецким военным удалось занять стратегически важную высоту - гору Бурсея.

Отмечается, что по обнаруженным целям террористов наносятся ракетные и артиллерийские удары.

Отметим, что 20 января ВС Турции совместно со Свободной сирийской армией приступили к военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Напомним, что в рамках операции «Оливковая ветвь» в районе Африна от отрядов террористических PYD и YPG освобождено одиннадцать населенных пунктов.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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