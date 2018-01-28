ВС Турции уничтожили 484 террориста в рамках операции "Оливковая ветвь" - Генштаб

28 января 2018 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе авиарейда, проведенного минувшей ночью в рамках осуществляемой ВС Турции в регионе Африн на севере Сирии операции «Оливковая ветвь», унитожены 37 террористов.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Генштабом ВС Турции.

В авиарейде были задействованы 7 самолетов турецких ВВС.

Отмечается, что с начала операции «Оливковая ветвь» обезврежены в общей сложности 484 террориста.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

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