В двух пограничных провинциях Турции предпринимателей освободили от погашения кредитов сроком на год

5 февраля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ряд предпринимателей и фермеров, проживающих в расположенных на границе с Сирией турецких провинциях Килис и Хатай, освобождены от погашения кредитов сроком на один год. Об этом говорится в сообщении сайта турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete).

Согласно информации причина предоставления годичных «каникул» по оплате кредитов в указанных провинциях связана с периодическими обстрелами этих провинциях с территории Сирии, в результате чего пострадали фермерские хозяйства и объекты предпринимателей.
Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что накануне турецкие провинции Хатай и Килис были подвергнуты обстрелу с территории Сирии, откуда было пущено 94 реактивных снаряда.

По словам премьер-министра Турции, территория провинции Хатай была подвергнута удару 60 реактивными снарядами, а провинция Килис обстреляна 34 ракетами. «Семь мирных граждан погибли, 113 – получили ранения», - сказал Йылдырым.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Генштаб Турции об операции «Оливковая ветвь»
Турция 09:58
Турция подозревает США в гибели своих военных в Африне – СМИ
Турция 09:28
В ходе операции «Оливковая ветвь» погибли двое турецких военнослужащих
Турция 4 февраля 22:59
В ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожено 932 террориста – генштаб
Турция 4 февраля 14:31
Эрдоган обсудил с Макроном операцию "Оливковая ветвь"
Турция 4 февраля 00:36
В рамках операции "Оливковая ветвь" погибли еще пять турецких военнослужащих (Обновлено)
Турция 3 февраля 21:32
В районе Африна погибли двое турецких военнослужащих
Турция 3 февраля 18:27
В ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожено около 900 террористов – генштаб
Турция 3 февраля 11:24
Пресс-секретарь президента Турции об исторической ошибке США
Турция 2 февраля 14:15
Турция в Сирии - не оккупант, а освободитель - глава МИД
Турция 2 февраля 13:20
За все время операции «Оливковая ветвь» уничтожены 823 террориста – Генштаб
Турция 2 февраля 11:28
Генштаб Турции призвал население Африна противостоять террористам
Турция 2 февраля 10:46
Генштаб Турции заявил об уничтожении 21 террориста в Сирии
Турция 1 февраля 23:37
Запад поддерживает операцию «Оливковая ветвь» - Эрдоган
Турция 1 февраля 16:26
Турция соединила два участка фронта на севере Сирии
Турция 1 февраля 13:27
Генштаб Турции о ходе операции "Оливковая ветвь"
Турция 1 февраля 11:37
В Африне от террористов освобождено около 30 населенных пунктов
Турция 1 февраля 09:31
ВС Турции освободили от террористов ряд высот на севере сирийского Африна
Турция 31 января 16:52