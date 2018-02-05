В двух пограничных провинциях Турции предпринимателей освободили от погашения кредитов сроком на год

БАКУ /Trend/ - Ряд предпринимателей и фермеров, проживающих в расположенных на границе с Сирией турецких провинциях Килис и Хатай, освобождены от погашения кредитов сроком на один год. Об этом говорится в сообщении сайта турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete).

Согласно информации причина предоставления годичных «каникул» по оплате кредитов в указанных провинциях связана с периодическими обстрелами этих провинциях с территории Сирии, в результате чего пострадали фермерские хозяйства и объекты предпринимателей.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что накануне турецкие провинции Хатай и Килис были подвергнуты обстрелу с территории Сирии, откуда было пущено 94 реактивных снаряда.

По словам премьер-министра Турции, территория провинции Хатай была подвергнута удару 60 реактивными снарядами, а провинция Килис обстреляна 34 ракетами. «Семь мирных граждан погибли, 113 – получили ранения», - сказал Йылдырым.



Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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