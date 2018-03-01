"Газпром" улоложил 910 километров морской части "Турецкого потока"

БАКУ /Trend/ - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания уложила 910 км "Турецкого потока", что составляет около 49 процентов морского участка газопровода, сообщают турецкие СМИ.

"Более 910 километров газопровода было проложено на морском участке проекта. 49 процентов морского участка проекта завершено. Газ по первой нитке проекта будет поставляться на турецкий рынок в рамках существующих контрактов", - сказал Миллер.

"Газпром" седьмого мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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