Перестрелка в ночном клубе в Стамбуле, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в одном из ночных клубов в Стамбуле погиб один человек и ранены двое, пишут в среду турецкие СМИ.

Инцидент произошел в 04:30 по местному времени.

Полиция Стамбула ведет расследование, по факту возбуждено уголовное дело.

О других деталях произошедшего не сообщается.

Отметим, что 26 марта в перестрелке, произошедшей в одном из кафе в стамбульском районе Бешикташ, были ранены два человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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