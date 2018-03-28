Перестрелка в ночном клубе в Стамбуле, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в одном из ночных клубов в Стамбуле погиб один человек и ранены двое, пишут в среду турецкие СМИ.
Инцидент произошел в 04:30 по местному времени.
Полиция Стамбула ведет расследование, по факту возбуждено уголовное дело.
О других деталях произошедшего не сообщается.
Отметим, что 26 марта в перестрелке, произошедшей в одном из кафе в стамбульском районе Бешикташ, были ранены два человека.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @rhafizoglu
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