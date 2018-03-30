Турция расширит применение отечественных видов вооружений

30 марта 2018 01:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции на сегодняшнем заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эдогана рассмотрел 29 проектов стоимостью 4,8 миллиарда долларов, сообщают турецкие СМИ.

Собщается, что комитет решил расширить применение отечественных видов вооружений.

"На заседании исполкома оборонпрома был принят ряд решений в рамках успешно проводимых нашими вооруженными силами операций, направленных на обеспечение безопасности как внутри страны, так и на приграничных территориях", - отмечается в сообщении, распространенном по итогам заседания.

Комитет отмечает, что данные решения направлены на расширение перечня местных систем.

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