Турция будет вести решительную борьбу с террористами в Ираке и Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция будет вести решительную борьбу с террористами в Ираке и Сирии, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, ВС Турции в настоящее время продолжают военную операцию «Оливковая ветвь» в Сирии.

«Мировое сообщество должно знать, что ВС Турции не оккупировали территорию Сирии, а освободили от террористов», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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