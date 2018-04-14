В психиатрической клинике в Турции вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - В психиатрической клинике в провинции Бурса на северо-востоке Турции вспыхнул пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар начался в столовой клиники.

На место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей, ведутся работы по локализации пожара.

Также сообщается, что пациенты клиники эвакуированы.

О причинах пожара не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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