В психиатрической клинике в Турции вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - В психиатрической клинике в провинции Бурса на северо-востоке Турции вспыхнул пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Сообщается, что пожар начался в столовой клиники.
На место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей, ведутся работы по локализации пожара.
Также сообщается, что пациенты клиники эвакуированы.
О причинах пожара не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.