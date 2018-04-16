В Турции начался суд над американским священником

16 апреля 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны начался суд над американским священником Эндрю Крейг Брансоном, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что Брансон имел тесные связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

Также сообщается, что Брансон может быть приговорен к тюремному заключению на 35 лет.

Отметим, что ранее во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп попросил Эрдогана экстрадировать Брансона.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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