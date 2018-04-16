Эрдоган и Меркель обсудили вопрос урегулирования ситуации в Сирии

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам.

Также была затронута операция США, Великобритании и Франции после использования режимом Дамаска химического оружия.

Отмечается, что лидеры подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности Сирии , а также скорейшего принятия конкретных шагов для обеспечения продвижения процесса политического урегулирования в этой стране.

Напомним, что США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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