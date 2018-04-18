Трамп потребовал от Турции освободить американского священника, обвиняемого в участии в попытке переворота

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп обратился к властям Турции с требованием освободить американского священника Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в попытке совершения военного переворота в стране в 2016 году, сообщают турецкие СМИ.

"Надеюсь, что ему предоставят возможность вернуться к своей семье", - написал американский лидер в своем Twitter.

Сообщается, что Брансон имел тесные связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

Также сообщается, что Брансон может быть приговорен к тюремному заключению сроком на 35 лет.

Отметим, что ранее во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп попросил Эрдогана экстрадировать Брансона.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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