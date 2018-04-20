В Турции произошло крупное ДТП - есть пострадавшие

20 апреля 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре произошла цепная авария с участием 12 автомобилей, пишут в пятницу турецкий СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП по предварительным данным получили ранения пять человек. Все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в ближайшие больницы.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции было зарегистрировано 93966 ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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