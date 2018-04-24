Число пострадавших в результате землетрясения в Турции достигло 39

24 апреля 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате землетрясения в Турции достигло 39, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что идут работы по ликвидации последствий землетрясения.

Отметим, что сегодня утром в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к северо-западу от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В результате землетрясения в Турции ранены 13 человек – СМИ
Турция 09:31
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 25 декабря 2017 09:42
В Турции произошло землетрясение
Турция 11 ноября 2017 13:27
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла
Турция 18 августа 2017 09:55
На востоке Турции произошло землетрясение
Турция 9 августа 2017 09:42
В Турции произошло землетрясение
Турция 7 августа 2017 09:52
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
Турция 10 февраля 2015 11:40
Землетрясение на юго-востоке Турции вызвало панику среди населения
Турция 4 февраля 2015 10:11
Землетрясение на северо-западе Турции вызвало панику среди населения
Турция 23 января 2015 15:50
В турецкой части Черного моря произошло землетрясение
Турция 21 сентября 2014 09:56
На юго-западе Турции произошло землетрясение
Турция 15 августа 2014 09:14
На северо-западе Турции произошло землетрясение
Турция 4 августа 2014 08:20
Землетрясение на юго-западе Турции вызвало панику среди населения
Турция 18 июля 2014 10:02
В Турции произошло землетрясение
Турция 3 июля 2014 11:55
В Турции произошло землетрясение
Турция 20 июня 2014 08:29
В Турции произошло землетрясение
Турция 9 июня 2014 08:26
Информация о возможном землетрясении в турецкой провинции вызвала панику среди населения
Турция 29 мая 2014 10:16
В Турции произошло землетрясение
Турция 28 мая 2014 09:44