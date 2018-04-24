БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате землетрясения в Турции достигло 39, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что идут работы по ликвидации последствий землетрясения.

Отметим, что сегодня утром в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к северо-западу от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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