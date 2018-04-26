Обнародовано число партий, которые примут участие в выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - В парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня в Турции, примут участие 11 политических партий, говорится в четверг в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции.

Избирком страны также одобрил участие в выборах партии «HÜDA PAR».

Для участия в парламентских и президентских выборах политические партии Турции должны иметь ячейки как минимум в 41 провинции Турции.

Отметим, что лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о поддержке кандидатуры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах.

Напомним, что ранее Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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