Турецкая полиция не дала группе митингующих проникнуть на площадь Таксим в Стамбуле

1 мая 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая полиция запретила группе демонстрантов участвующих в первомайских шествиях проникнуть на площадь Таксим в Стамбуле, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что на площадь Таксим допускаются только туристы.

Напомним, что сегодня в Стамбуле проходят первомайские шествия связи, с чем был закрыт доступ к площади Таксим.

В городе также усилены меры безопасности.

Отметим, что ранее сообщалось, что в Стамбуле задержаны 14 членов террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» (DHKP-C), которые планировали осуществить провокации в ходе запланированных первомайских шествий.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C принимали также активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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