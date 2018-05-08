События в соседних странах вынудили Турцию назначить досрочные выборы – эксперт

8 мая 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кровавые события на Ближнем Востоке, а также в ряде арабских стран, вынудили Турцию пойти на досрочные парламентские и президентстве выборы.

Об этом сказал Trend турецкий эксперт по внешней политике Фатих Озтосун.

По словам эксперта, за последние годы в соседних арабских странах, в частности, в таких как Ирак и Сирия, сконцентрировалась «армия» террористов, что является угрозой не только для этих стран, но и для Турции.

Эксперт также подчеркнул, что в результате военных столкновений в Сирии, а также в Ираке миллионы жителей этих стран в качестве беженцев оказались на территории Турции.

По мнению эксперта, наряду с этим, Запад и в том числе США поддерживали отряды террористов PYD и YPG в Сирии, которые в первую очередь являлись угрозой именно для национальной безопасности Турции.

«В сложившейся весьма не простой обстановке турецкие власти не могли дожидаться конца года для проведения парламентских и президентских выборов, и приняли решение о проведении досрочных выборов. И такое решение, безусловно, стратегически оправдано», - сказал Озтосун

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня текущего года.

Напомним, что в парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, партия ПСР набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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