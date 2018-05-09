США не выиграют, выходя из ядерной сделки с Ираном - Эрдоган

9 мая 2018 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США не выиграют, выходя из ядерной сделки с Ираном, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, международные сделки нельзя прерывать и выходить из них в любое время.

«Отказ США от ядерной сделки с Ираном говорит о том, что Вашингтон не был искренним по отношению к ядерной сделке с Ираном», - сказал Эрдоган.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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