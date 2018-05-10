Обнародованы имена кандидатов на пост президента Турции

БАКУ /Trend/ - Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) обнародовала имена всех кандидатов на пост президента Турции на выборах, которые пройдут 24 июня.

Об этом говорится в сообщении турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete), распространенном в четверг.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной «İyi Parti» Мераль Акшенер, от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже, от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек, от партии "Справедливость" (Adalet Partisi) Веждет Ози, от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими в Турции пройдут и парламентские выборы

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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