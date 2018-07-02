В Турции будет применена кастрация педофилов - вице-премьер

2 июля 2018 08:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будет применена кастрация педофилов, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в понедельник турцекие СМИ.

Боздаг отметил, что вопрос о кастрации педофилов ранее был на повестке дня, и обсуждался в парламенте страны.

«К большому сожалению, данной вопрос был отложен из-за проведения досрочных выборов в Турции» - сказал Боздаг.

Следует напомнить, что вопрос кастрации педофилов был обсужден в парламенте Турции 9 апреля этого года и ожидалось, что законопроэкт будет принят.

Отметим, что в случае принятия закона о кастрации педофилов в Турции им также грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов в Турции, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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