В Турции в результате взрыва гранаты умер солдат

8 июля 2018 04:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На границе Догубаязита в Агры, в результате случайного взрыва ручной гранаты скончался один солдат, двое были ранены. Об этом передает Trend со ссылкой на местные СМИ.

Раненые солдаты были доставлены в государственную больницу Догубаязита на машинах скорой помощи, направленных на место происшествия.

Один из солдат, состояние которого было тяжелым, скончался в больнице, несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь.

О состоянии других раненых солдат пока ничего не сообщается.

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