В Турции можно будет отказаться от воинской службе на платной основе

23 июля 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции смогут отказаться от прохождения воинской службы на платной основе, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что сегодня вопрос отказа от прохождения воинской службы на платной основе будет обсуждаться в парламенте Турции.

Ожидается, что граждане Турции, рожденные до 31 декабря 1993 года, заплатив 20 тысяч лир, смогут не проходить воинскую службу.

При этом граждане обязательно должны будут отслужить 21 день.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что вопрос отказа от прохождения воинской службы на платной основе будет вынесен на повестку дня после выборов.

Официальный курс на 23 июля - 4.8086 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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