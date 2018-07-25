Турция работает над разработкой новой системы воинской службы – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция работает над разработкой новой системы воинской службы. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, новая система воинской службы усилит мощь турецкой армии.

«Турки являются воинственным народом, и армия является одним из основных атрибутов нашего народа», - сказал Эрдоган.

Комментируя отклонение от воинской службы на платной основе, Эрдоган сказал, что о полной отмене воинской службы на платной основе речи быть не может.

Как сообщалось ранее, ожидается, что граждане Турции, рожденные до 31 декабря 1993 года, заплатив 20 тысяч лир, смогут отказаться от прохождения воинской службы. Однако при этом граждане обязательно должны будут отслужить 21 день.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос отказа от прохождения воинской службы на платной основе будет вынесен на повестку дня после выборов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.