Турецкие СМИ сообщили о смерти Фетхуллаха Гюлена

БАКУ /Trend/ - Турецкие СМИ сообщили о смерти лидера террористической организации «FETO» Фетхуллаха Гюлена.

Согласно данным СМИ, Гюлен скончался от онкологического заболевания примерно месяц назад, и был похоронен в безымянной могиле.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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