Эрдоган заявил, что действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей

11 августа 2018 09:53 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган в авторской статье в газете New York Times предупредил, что односторонние действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей и союзников, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

"В то время, когда зло затаилось по всему миру, односторонние действия против Турции со стороны США, нашего союзника на протяжении десятилетий, только подорвут интересы и безопасность США. Пока не стало слишком поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Безуспешность в том, чтобы обратить вспять эту тенденцию к односторонности и неуважению, потребует от нас начать поиск новых друзей и союзников", — пишет турецкий лидер.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

Турция, которая экспортирует сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортирует из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов, ввела в июне против Вашингтона пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 миллионов долларов в ответ на введенные США пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий.

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