Эрдоган отметил развитие торгово-экономических отношений с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным отметил позитивные тенденции в торгово-экономических отношениях России и Турции, передаёт РИА Новости.
Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Сочи.
По словам турецкого руководителя, сотрудничество Турции и РФ укрепляется и развивается "на основе общей политической воли".
"В экономической сфере мы получаем положительные результаты. Увеличивается наш товарооборот. По сравнению с прошлым годом, когда товарооборот был увеличен на 31%, в этом году этот оборот увеличился на 33%", — сказал Эрдоган после переговоров с Путиным.
Он напомнил, что вместе с президентом РФ заложил основу АЭС "Аккую".
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.