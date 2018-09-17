Эрдоган отметил развитие торгово-экономических отношений с Россией

17 сентября 2018 23:53 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным отметил позитивные тенденции в торгово-экономических отношениях России и Турции, передаёт РИА Новости.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась в Сочи.

По словам турецкого руководителя, сотрудничество Турции и РФ укрепляется и развивается "на основе общей политической воли".

"В экономической сфере мы получаем положительные результаты. Увеличивается наш товарооборот. По сравнению с прошлым годом, когда товарооборот был увеличен на 31%, в этом году этот оборот увеличился на 33%", — сказал Эрдоган после переговоров с Путиным.

Он напомнил, что вместе с президентом РФ заложил основу АЭС "Аккую".

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