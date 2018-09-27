Эрдоган: Политика санкций США в отношении Турции противоречит принципам партнерства

27 сентября 2018 05:39 (UTC+04:00)

Политика санкций, которую Соединенные Штаты проводят в отношении Турции, противоречит принципам стратегического партнерства между двумя странами. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду в интервью телеканалу PBS президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы являемся стратегическими партнерами США в рамках НАТО. Любой стране, которая является нашим стратегическим партнером, было бы неуместно говорить о возможных санкциях в отношении своего стратегического партнера. Турция всегда выполняла свои обязательства в качестве стратегического партнера, мы будем делать это и дальше", - сказал он.

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